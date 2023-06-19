Провальное контрнаступление: мировая пресса вынесла вердикт ВСУ

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Западные СМИ провели анализ военного потенциала киевского режима и пришли к неутешительным для себя выводам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

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Спецоперация

Украина вынуждена приостановить свои атаки на целом ряде направлений из-за огромных потерь и превосходства России в воздухе и артиллерии. Об этом пишет Wall Street Journal, анализируя первые две недели контрнаступления ВСУ.

О том, что Киеву не удалось продвинуться, сообщает и CNN. По данным телеканала, украинцы не могут взломать многослойную оборону россиян. А Washington Post добавляет, что наши военные хорошо укрепились, используя особенности рельефа и установили множество мин и ловушек.

Вместе с тем, Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон собирается ускорить поставки оружия в поддержку контрнаступления ВСУ. Через газету Le Parisien он пообещал Киеву миллион крупнокалиберных боеприпасов в течение года.

А президент Чехии Петр Павел считает, что Украина не сможет организовать повторную атаку в этом году, если не добьется успехов сейчас.

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