Провальное контрнаступление: мировая пресса вынесла вердикт ВСУ
Западные СМИ провели анализ военного потенциала киевского режима и пришли к неутешительным для себя выводам.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Украина вынуждена приостановить свои атаки на целом ряде направлений из-за огромных потерь и превосходства России в воздухе и артиллерии. Об этом пишет Wall Street Journal, анализируя первые две недели контрнаступления ВСУ.
О том, что Киеву не удалось продвинуться, сообщает и CNN. По данным телеканала, украинцы не могут взломать многослойную оборону россиян. А Washington Post добавляет, что наши военные хорошо укрепились, используя особенности рельефа и установили множество мин и ловушек.
Вместе с тем, Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон собирается ускорить поставки оружия в поддержку контрнаступления ВСУ. Через газету Le Parisien он пообещал Киеву миллион крупнокалиберных боеприпасов в течение года.
А президент Чехии Петр Павел считает, что Украина не сможет организовать повторную атаку в этом году, если не добьется успехов сейчас.
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