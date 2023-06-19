На севере Крыма в ночное время сбили два беспилотника
Аксенов: системы ПВО сбили на севере Крыма два беспилотника
Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt
Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на севере Крыма два беспилотника. Они двигались ночью на малой высоте, написал в своем Telegram-канале губернатор полуострова Сергей Аксенов.
«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал он.
В последнее время украинские террористы все чаще совершают атаки на регионы России. Власти неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Новопетровка в Белгородской области.
- 15 июн
- Глава Крыма заявил о массированной атаке беспилотников на полуостров
- 13 июн
- Путин допустил создание санитарной зоны на Украине для борьбы с беспилотниками
- 9 июн
- В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы
- 9 июн
- В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
- 9 июн
- Очевидица рассказала о падении беспилотника в Воронеже: «Была дырка в доме»
- 9 июн
- В Воронеже ввели режим ЧС районного масштаба после падения беспилотника
- 9 июн
- СК возбудил уголовное дело после падения беспилотника в Воронеже
- 9 июн
- Гусев: в момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было
- 9 июн
- Момент столкновения беспилотника с жилым домом в Воронеже попал на видео
- 9 июн
- «Киевский режим продолжает атаки»: Песков о падении БПЛА в Воронеже
Читайте также
52%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?