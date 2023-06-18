Боевики ВСУ атаковали с беспилотника село в Белгородской области

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Игорь Рязов
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Губернатор Гладков: ВСУ с беспилотника атаковали село в Белгородской области

Боевики ВСУ атаковали с беспилотника село в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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В результате атаки никто не пострадал.

Боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Новопетровка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. <…> Повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки украинских националистов никто не пострадал. Какие повреждения получила гражданская техника, он показал на фотографиях.

Боевики ВСУ атаковали с беспилотника село в Белгородской области

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Фото: Telegram / vvgladkov

2/3

Фото: Telegram / vvgladkov

3/3

Фото: Telegram / vvgladkov

В последнее время боевики ВСУ и аффилированные с ними террористы все чаще совершают атаки на Белгородскую область. Власти России неоднократно отмечали, что это только доказывает террористическую и националистическую сущность киевского режима. Президент страны Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели спецоперации обязательно должны быть достигнуты ради безопасности граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы загнали ВСУ в окопы.

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