Граждане Белоруссии и России готовили теракт в Гродно под руководством Киева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 104

Одной из целей злоумышленников было российское консульство.

Граждане Белоруссии и России готовили теракт в Гродно под руководством Киева

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Стало известно о планах украинских спецслужб совершить теракты в Гродно с помощью российских и белорусских граждан. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил телеканал ОНТ.

Согласно данным спецслужб РФ и РБ, к организации возможных терактов причастен сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум. Уточняется, что он вербовал агентов. Как минимум двух он успел завербовать накануне задержания.

Белорусским и российским спецслужбам удалость установить, что целью злоумышленников были сразу несколько объектов в республике. В том числе планировалась атака на Генконсульство РФ.

До этого в Гродно обезвредили переброшенного на территорию Белоруссии из Польши террориста. Преступник планировал диверсии в отношении мирного населения, а также должностных лиц. При мужчине был поддельный российский паспорт и оружие. Всем необходимым его снабдили сбежавшие в Польшу экстремисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в КГБ Белоруссии сообщили о ликвидации готовившего теракт иностранца.

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