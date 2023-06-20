«Есть заблуждение»: можно ли избавиться от растяжек с помощью кремов

Избавляющие от рубцов крема — лишь маркетинговый ход?

Растяжки абсолютно безвредны для здоровья, однако многие люди стараются удалить такой дефект. Но стоит помнить, что от рубцовой ткани практически невозможно избавиться, особенно с помощью косметических средств. Об этом изданию Газета.ру рассказала дерматовенеролог Александра Филева.

Специалист подчеркнула, что причина появления растяжек кроется в нарушении синтеза коллагена и эластина в коже: из-за этого происходит истончение, а затем разрывы. На этом месте после этого появляется соединительная ткань.

Сначала она приобретает красный оттенок из-за притока крови. Однако, когда снабжение прекращается, область становится белой.

«Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход. Как и от любого рубца или шрама, полностью избавиться от растяжек практически невозможно: участки соединительной ткани не вернутся в изначальное состояние», — отметила Филева.

Помочь с удалением растяжек могут косметологи с помощью механических шлифовок, пилингов, мезотерапии и лазера. Они разрушают поверхность рубцового образования, что стимулирует обменные процессы, позволяя вернуть здоровый вид.

«Есть заблуждение, что растяжки появляются исключительно из-за стремительного роста, например, в подростковом возрасте или набора веса и их можно предупредить, активно ухаживая за кожей в эти периоды», — подчеркнула врач.

Специалист заключила, что рубцы возникают из-за гормонального дисбаланса в пубертатном периоде, во время беременности и грудного вскармливания. Чтобы минимизировать риск их образования, стоит придерживаться простых правил.

Так, важно следить за питанием, водным балансом, а также уровнем витаминов А, Е и С. Также необходимо пользоваться специальными кремами и лосьонами.

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