Правозащитная группа «Агора»* признана нежелательной в России

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Соответствующее решение вынесла Генпрокуратура.

Правозащитная группа «Агора»* признана нежелательной в России

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации «Агора»* нежелательной на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве указали на то, что организация освещает и распространяет факты якобы ущемления прав и свобод россиян, а также помогает оппозиционерам с антироссийской позицией и экстремистам.

«Агора»* была создана в 2005 году с целью защиты россиян, включая гражданских активистов, журналистов, блогеров, а также неправительственных организаций от незаконных действий государственных органов. Организацию возглавляет юрист Павел Чиков**, который получил статус иноагента еще 23 марта.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему признанные иноагентами российские звезды начали оспаривать свой статус.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

** — признан иностранным агентом в РФ.

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