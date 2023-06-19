Правозащитная группа «Агора»* признана нежелательной в России

Соответствующее решение вынесла Генпрокуратура.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации «Агора»* нежелательной на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве указали на то, что организация освещает и распространяет факты якобы ущемления прав и свобод россиян, а также помогает оппозиционерам с антироссийской позицией и экстремистам.
«Агора»* была создана в 2005 году с целью защиты россиян, включая гражданских активистов, журналистов, блогеров, а также неправительственных организаций от незаконных действий государственных органов. Организацию возглавляет юрист Павел Чиков**, который получил статус иноагента еще 23 марта.
Ранее 5-tv.ru выяснял, почему признанные иноагентами российские звезды начали оспаривать свой статус.
* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.
** — признан иностранным агентом в РФ.
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