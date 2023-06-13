«Один в один»: Кристина Асмус сравнила нового избранника с Харламовым

Актриса перестала скрывать новые отношения лишь недавно.

Несколько дней назад актриса Кристина Асмус впервые появилась на красной дорожке со своим новым избранником Романом Евдокимовым. Звезды вместе позировали для папарацци на премьере сериала «Райцентр». А после мероприятия она и вовсе опубликовала пост с общей фотографией.

Фанаты уже давно подозревали, что пара находится в отношениях, но влюбленные предпочитали скрывать это. Перестать «прятаться» актеры решили лишь сейчас.

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На одном из последних таких фото актриса решила посмеяться над самой собой. Рассказывая о премьере сериала, знаменитость решила использовать ироничные хэштеги. Таким способом экс-жена юмориста Гарика Харламова решила показать, что критикам достаточно малейшего повода.

«Колхозница Асмус, Петров на минималках, один в один Харламов», — такие хештеги оставила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус оправдалась за ужасный поцелуй с Деревянко.