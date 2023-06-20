Концерт группы «Би-2» отменили в Казахстане

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

В местном акимате попросили с пониманием отнестись к такому решению.

Концерт группы «Би-2» отменили в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Концерт группы «Би-2» в казахстанском Семее отменили из-за природного пожара. Об этом сообщают местные власти.

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы „Би-2“, запланированный на 21 июня в МКСК „Арена“, отменяется», — говорится в сообщении органов местной власти.

Во время пожаров в области Абай погибли 14 лесников. Площадь возгорания леса составила десятки тысяч гектаров. Борьба с огнем продолжается до сих пор.

До этого Минюст России внес в реестр иноагентов лидера рок-группы «Би-2» Егора Бортника*, больше известного под псевдонимом Лева. Объяснялось, что рокер высказывался против спецоперации по защите Донбасса, критиковал Россию, ее граждан и органы государственной власти.

В частности, недавно музыкант обругал россиян в ответ на поздравление с Днем Победы 9 мая и заявил, что победу одержали «союзнические войска» и празднуют это 8 мая. Когда его попросили не предавать своих предков, Бортник* назвал поклонников «животными» и «убийцами».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минюст внес Леву* из «Би-2» в реестр иноагентов.

* — признан иностранным агентом на территории РФ

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