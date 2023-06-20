В СВР сообщили о масштабных «чистках» в загранучреждениях Украины

Москва предложила убежище для скрывающихся от преступного давления Киева.

Киевский режим усилил репрессивные методы борьбы с нелояльными украинцами и начал «чистки» в заграничных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

«В загранучреждениях Украины проходят масштабные „чистки“, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину», — рассказали в СВР.

Отмечается, что многие работники МИД, Минобороны, МВД, а также спецслужб Украины не стремятся возвращаться в Киев после заграничных командировок. Многие принимают подобные решения из-за соображений безопасности для себя и свих близких, передает агентство ТАСС.

В связи с прогрессирующей тенденцией российская служба безопасности обратилась к представителям государственных органов Незалежной и предложила им приезжать в Россию, где им будет гарантирована безопасность.

В пресс-бюро СВР отметили, что отток сотрудников украинских ведомств был спровоцирован деградацией внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране.

Ранее, писал 5-tv.ru, Нарышкин заявил, что ВС РФ сдерживают наступление группировки НАТО, а не ВСУ.