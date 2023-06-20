Не было камер: неизвестный обокрал ячейки в банке в Санкт-Петербурге

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Неизвестный обокрал ячейки в банке в Санкт-Петербурге

Фото, видео: Веремейчик Константин / ТАСС; 5-tv.ru

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Арендаторы ячеек сейчас пытаются получить компенсацию. Получится ли у них сделать это?

Дерзкое ограбление банка в Санкт-Петербурге: преступник беспрепятственно вскрыл несколько сейфов и скрылся. Как выяснилось, в хранилище отсутствовала системы контроля и безопасности.

Не было ни камер видеонаблюдения, ни сигнализации. Арендаторы ячеек сейчас пытаются получить компенсацию. Их шансы оценил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

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