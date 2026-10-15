Прокуратура ФРГ назвала военным преступлением подрыв «Северных потоков»

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При этом защита обвиняемого украинца Сергея Кузнецова заявляет о слабой доказательной базе в отношении своего клиента.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

В Гамбурге сегодня прошло первое заседание суда по делу о подрыве «Северных потоков». Обвиняемый — украинец Сергей Кузнецов, действия которого немецкая прокуратура расценивает как военное преступление. Задержали его в августе прошлого года в Италии.

В материалах следствия фигурируют данные из его телефона с координатами газопроводов и записи разговоров с женой в итальянской тюрьме. Тем временем у здания суда требовали отдельного парламентского расследования. Защита также полагает, что пойманы далеко не все причастные к преступлению.

«Доказательная база крайне слабая. Они выдвигают предположения о том, как все могло происходить, но нет четких доказательств его участия в этой операции. Они провели тщательное расследование, которое длилось четыре года, но не нашли ни одного свидетеля. Не нашли никаких судебно-медицинских доказательств: ни ДНК, ни отпечатков пальцев — ничего», — поясняет бывший Кузнецова Никола Канестрини.

СМИ выяснили, что в курсе операции был Валерий Залужный. Тогда он занимал пост главкома ВСУ и — по данным репортеров из Германии — лично одобрил подрыв. Немецкие журналисты, которые вели собственное расследование, также рассказали, что в ЦРУ с самого начала знали о подготовке к диверсии. И не просто не возражали, а предлагали финансовую поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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