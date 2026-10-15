Рекордно долгий обман: полтора года мошенники выманивали деньги у москвича

Даже после обращения в полицию пострадавший переводил накопленное неизвестным несколько раз.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Мошенники выманивали деньги у москвича полтора года
Дистанционные мошенники полтора года обманывали москвича, вымогая у него деньги. По подсчетам МВД России, это рекордный период. Об этом ТАСС рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.
«Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, — полтора года», — сказал он.
Уточняя детали ситуации, Кононенко пояснил — человек однажды подвергся мошеннической атаке и перевел им деньги. Когда пришло осознание случившегося преступления, пострадавший пришел в полицию. Сотрудники возбудили уголовное дело, а также провели беседу с мужчиной, в ходе которой объяснили базовые правила цифровой гигиены.
Примечательно, что во время расследования уголовного дела по статье о мошенничестве москвич потерял бдительность и снова вступил в контакт со злоумышленниками. Состоялся телефонный разговор, и мужчина вновь потерял свои средства. Это повторилось несколько раз.
Кононенко резюмировал: дистанционные мошенники стараются как можно дольше быть в контакте со своей жертвой, потому что они понимают, когда на человека можно повлиять. Подобных людей лучше не оставлять надолго одних.
Действия преступников могут привести к фатальным последствиям. Так, накануне во Владивостоке спасатели сняли с окна седьмого этажа 92-летнюю пенсионерку, которую на протяжении длительного времени обрабатывали мошенники. Когда поняли, что взять с нее нечего, уговорили ее сесть на подоконник и ждать дальнейших распоряжений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники рассылают россиянам фейковые сообщения с якобы обнаруженной налоговой задолженностью.
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