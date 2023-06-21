Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Трагедия произошла во время проведения сварочных работ. Обстоятельства выясняют сотрудники экстренных служб.

Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии

Фото: www.globallookpress.com / 42.mchs. gov.ru

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Один человек погиб и еще один пострадал в результате ЧП на Эльгинском угольном месторождении в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Уточняется, что на предприятии при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб.

Получившему травмы сотруднику оказана медицинская помощь, решается вопрос о его транспортировке санитарной авиацией в Нерюнгри. На месте происшествия работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горноспасательной части.

В 2019 году на угольной шахте «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии в результате обрушения горной породы при производстве очистных работ погиб один шахтер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в одном из зданий на территории порохового завода в городе Котовске.

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