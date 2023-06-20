СК возбудил дело после гибели людей на пороховом заводе под Тамбовом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Все погибшие — сотрудники, которые там работали.

СК возбудил дело после гибели людей на пороховом заводе под Тамбовом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в одном из зданий на территории порохового завода в городе Котовске. Об этом сообщает СК России.

«Сейчас на территории завода работает следственная группа. Они осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что следователи начали изучать все улики, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Взрыв с последующим возгоранием на тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ с подрядчиком 20 июня. В результате погибли четыре человека, точное количество пострадавших уточняется. Все погибшие — мужчины, работники порядной организации, которая проводила в данном здании ремонтные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как взрыв на тамбовском пороховом заводе произошел при проведении работ с подрядчиком.

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