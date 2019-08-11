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Один горняк погиб при обрушении породы на шахте в Якутии

, 18:07 19

Причины ЧП в Оймяконском районе выясняются.

Фото : ТАСС/Рюмин Александр

Один работник угольной шахты «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии погиб в результате обрушения горной породы при производстве очистных работ. Тело мужчины извлечено из-под завалов, передает Интерфакс.

Всего на смене находились 16 человек, 15 из которых эвакуировались самостоятельно.

В шахте взрыва не было, задымленность или запыленность также отсутствуют. Глубина рудника — около 550 метров. ЧП произошло на отметке 382 метра, его причины выясняются. Шахта работает в штатном режиме.

Сарылахское месторождение было открыто в середине 1960-х годов. Оно богато сурьмой, серебром, антимонитом и золотом.

Как передавал 5-tv.ru, в начале июня в Кузбассе при обрушении кровли шахты погиб человек.

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