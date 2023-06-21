Райффайзенбанк с 3 июля будет ограничен в переводах в евро в ряд стран

Райффайзенбанк с 3 июля 2023 года не сможет производить исходящие переводы в евро в другие банки, расположенные за границей. Об изменении условий платежей в валюте организация сообщила на своем сайте.

В банке пояснили, что трудности связаны с ограничениями, которые вводит сторона банков-корреспондентов. Условия будут распространяться как на физических лиц, так и на юридических, а также предпринимателей.

Таким образом, исходящий платеж не получится произвести в банки России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстана, Киргизии, Молдовы, ОАЭ, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В финансовой организации отметили, что нововведения не будут влиять на переводы между клиентами банка в России. Внутри страны переводы будут доступны как между своими счетами, так и для отправки другому клиенту Райффайзенбанка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Райффайзенбанк вводит комиссию на переводы физлицам в долларах.