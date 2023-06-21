Райффайзенбанк с 3 июля будет ограничен в переводах в евро в ряд стран

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

С чем это связано?

Райффайзенбанк с 3 июля будет ограничен в переводах в евро в ряд стран

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Райффайзенбанк с 3 июля 2023 года не сможет производить исходящие переводы в евро в другие банки, расположенные за границей. Об изменении условий платежей в валюте организация сообщила на своем сайте.

В банке пояснили, что трудности связаны с ограничениями, которые вводит сторона банков-корреспондентов. Условия будут распространяться как на физических лиц, так и на юридических, а также предпринимателей.

Таким образом, исходящий платеж не получится произвести в банки России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстана, Киргизии, Молдовы, ОАЭ, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В финансовой организации отметили, что нововведения не будут влиять на переводы между клиентами банка в России. Внутри страны переводы будут доступны как между своими счетами, так и для отправки другому клиенту Райффайзенбанка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Райффайзенбанк вводит комиссию на переводы физлицам в долларах.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

15:55
Байден заявил, что гордится употреблявшим наркотики сыном
15:49
Путин назвал потери киевского режима при наступлении
15:45
Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира»
15:41
Пошло не по плану: на Западе констатировали провал контрнаступления ВСУ
15:34
Снято с беспилотника: появились новые кадры поврежденных «Северных потоков»
15:27
Будет круто! Рассекречено имя еще одного звездного гостя «Алых парусов»

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Один утонул, другую переехал поезд: горе-мать из России погубила двоих детей
Драма «Титана» в обломках «Титаника»: какие шансы выжить у пассажиров пропавшего батискафа
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео