Памяти павших: в Брестской крепости вспоминают начало войны

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В Брестской крепости прошла масштабная историческая реконструкция

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В городе проходят десятки памятных мероприятий. Подробности — в репортаже.

Памятные мероприятия проходят и в Белоруссии. На территории Брестской крепости, которая приняла на себя первые удары фашистов, вспоминают начало войны.

В стенах мемориала проходит масштабная историческая реконструкция. Десятки акций, в том числе для школьников, организованы по всему городу. Кирилл Воробьев передает из Бреста.

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