Памяти павших: в Брестской крепости вспоминают начало войны

В городе проходят десятки памятных мероприятий. Подробности — в репортаже.

Памятные мероприятия проходят и в Белоруссии. На территории Брестской крепости, которая приняла на себя первые удары фашистов, вспоминают начало войны.

В стенах мемориала проходит масштабная историческая реконструкция. Десятки акций, в том числе для школьников, организованы по всему городу. Кирилл Воробьев передает из Бреста.