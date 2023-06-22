Израиль нанес удар по автомобилю с боевиками из Палестины

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Это привело к массовым стихийным шествиям с участием сотен вооруженных палестинцев.

Фото, видео: www.globallookpress.com / fire night; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

Этой ночью резко обострилась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Силы Израиля нанесли удар с воздуха по Западному берегу реки Иордан — целью был автомобиль, в котором, как сообщатся, находилась группа палестинских боевиков.

В результате атаки беспилотника были убиты три человека. Это привело к массовым стихийным шествиям с участием сотен вооруженных палестинцев.

Тема:
Арабо-израильский конфликт
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