Израиль нанес удар по автомобилю с боевиками из Палестины
Это привело к массовым стихийным шествиям с участием сотен вооруженных палестинцев.
Фото, видео: www.globallookpress.com / fire night; 5-tv.ru
Этой ночью резко обострилась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Силы Израиля нанесли удар с воздуха по Западному берегу реки Иордан — целью был автомобиль, в котором, как сообщатся, находилась группа палестинских боевиков.
В результате атаки беспилотника были убиты три человека. Это привело к массовым стихийным шествиям с участием сотен вооруженных палестинцев.
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