Раскрыта причина смерти 36-летнего актера Михаила Ложкина

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Рита Миронова
Рита Миронова 198 0

Причиной смерти актера Михаила Ложкина стали проблемы с сердцем

Раскрыта причина смерти 36-летнего актера Михаила Ложкина

Фото: ВКонтакте / Большой театр кукол

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Что произошло с артистом театра и кино?

Актер театра и кино Михаил Ложкин скончался из-за проблем с сердцем. Об этом «Российской газете» рассказала актриса Яна Тумина.

«Причина смерти — сердце», — заявила она.

Оказалось, что Ложкин за несколько дней до этого перенес инфаркт миокарда. Состояние возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце.

Зачастую это приводит к серьезному повреждению сердечной мышцы, нередки случаи гибели после приступа. Жаловался ли Ложкин на здоровье ранее — неизвестно. На момент смерти ему было всего 36 лет.

В петербургском Большом театре кукол пообещали взять на себя все организационные расходы на похороны. У артиста остались супруга и маленький сын, дата прощания с ним будет известна позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов умер за месяц до своего дня рождения.

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