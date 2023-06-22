Раскрыта причина смерти 36-летнего актера Михаила Ложкина

Причиной смерти актера Михаила Ложкина стали проблемы с сердцем
Фото: ВКонтакте / Большой театр кукол
Что произошло с артистом театра и кино?
Актер театра и кино Михаил Ложкин скончался из-за проблем с сердцем. Об этом «Российской газете» рассказала актриса Яна Тумина.
«Причина смерти — сердце», — заявила она.
Оказалось, что Ложкин за несколько дней до этого перенес инфаркт миокарда. Состояние возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце.
Зачастую это приводит к серьезному повреждению сердечной мышцы, нередки случаи гибели после приступа. Жаловался ли Ложкин на здоровье ранее — неизвестно. На момент смерти ему было всего 36 лет.
В петербургском Большом театре кукол пообещали взять на себя все организационные расходы на похороны. У артиста остались супруга и маленький сын, дата прощания с ним будет известна позже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов умер за месяц до своего дня рождения.
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