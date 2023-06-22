Песков раскрыл темы переговоров Путина с премьером Катара

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

Глава государства запланировал рабочую встречу в ближайшее время. Будет ли поднят украинский вопрос?

Песков раскрыл темы переговоров Путина с премьером Катара

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани обсудит сразу несколько важнейших вопросов. В их числе — широкое и многообещающее сотрудничество. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о весьма широком и многообещающем сотрудничестве, в том числе по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Затронет ли премьер Катара тему украинского кризиса и предложит ли какое-либо его решение — пока не известно, добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России оценили желание Макрона приехать на саммит БРИКС.

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