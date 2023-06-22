МИД Молдавии в срочном порядке вызвал посла России на беседу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 135 0

МИД Молдавии вызвал посла РФ после слов Сальдо о мосте в Джурджулештах

МИД Молдавии в срочном порядке вызвал посла России на беседу

Фото: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas

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С чем связано такое решение молдавской стороны?

МИД Молдавии в срочном порядке вызвал российского посла в республике на фоне заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте, расположенном в селе Джурджулешты. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что республика негативно относится к высказываниям представителя РФ в лице Сальдо. МИД назвал его слова об ударе по мосту в Джурджулештах неприемлемыми. Страна была крайне обеспокоена подобными формулировками российского политика и не собирается с ними мириться.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции в срочном порядке вызывает главу дипломатической миссии Российской Федерации в Молдавии для объяснения, » — приводит агентство РИА Новости слова советника пресс-службы МИД Молдавии Игоря Захарова.

Утром, в тот же день, врио пострадавшего в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС региона Владимир Сальдо прибыл на место обстрела ВСУ Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область. Осмотрев повреждения объекта дорожной инфраструктуры он отметил, что российская сторона подготовит соответствующий ответ. В своей речи он упомянул мост в Джурджулештах.

Российский мост был разрушен ударом украинских нацистов утром 22 июня. Предположительно, для атаки ВСУ использовали ракеты западного производства Storm Shadow. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом было скорректировано с помощью других маршрутов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста после обстрела.

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