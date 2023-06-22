Глава Херсонской области Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста после обстрела

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 49 0

По предварительным данным, по сооружению украинские боевики ударили дальнобойными ракетами Storm Shadow британского производства.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обстрел Чонгарского моста со стороны боевиков ВСУ внесет некоторые коррективы в организацию движения между Херсонской областью и Крымом. Об этом и состоянии сооружения 5-tv.ru сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Это, конечно же, внесет некоторые коррективы и неудобства. Главное, что разрушения, которые произведены этим ракетным ударом со стороны киевского режима, не изменят хода специальной военной операции. То есть они никак на него не повлияют. Это, знаете, как навредить и стоять в стороне по-фашистски смеяться: „Ох, как же им неудобно“. Потому что придется объезжать через другие пункты соприкосновения административных границ — Армянск, Чаплынка. Они сухопутные, их таким образом не разрушишь, ничего не сделаешь им, не навредишь», — сообщил Владимир Сальдо.

Глава Херсонской области заверил, что на ценах в магазинах удары по мосту не скажутся. Большая часть сезонных овощей выращивается в самой Херсонской области. Логистика для других товаров остается прежней. Наконец, власти региона обещают следить и пресекать попытки коммерсантов нажиться на произошедшем.

«Уже часов через пять здесь будут строители, которые определят степень разрушения и что нужно для того, чтобы это (ремонт. — Прим. ред.) быстрее сделать. Я уже сам как инженер-строитель вижу, что здесь потребуется несколько дней, и восстановлено будет движение — обычное, привычное, которое было до сегодняшнего утра», — подытожил Владимир Сальдо.

Боевики ВСУ обстреляли Чонгарский мост примерно в пять часов утра 22 июня. Глава Херсонской области ранее говорил, что для этого были использованы дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства.

Оценить состояние моста можно с помощью видео, которое ранее публиковал 5-tv.ru. На кадрах видно, что сооружение устояло, хотя примерно по центру зияет дыра, через которую видно реку.

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