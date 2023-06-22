По мнению министра, проект по производству судна очень важен для страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание по развитию авиаотрасли в России и осмотрел среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет Ту-214.

Министр удивился, поднявшись на борт самолета, и даже воскликнул вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым: «Boeing отдыхает!».

Также Мишустин добавил, что правительство направит 41,8 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на производство Ту-214. По его мнению, проект очень важен для страны.

Ту-214 вмещает 210 пассажиров, дальность его полета — до 6500 километров. Сейчас самолет выпускается на заводе в Казани малой серией. Ту-214 используется специальным летным отрядом «Россия», который обеспечивает перелеты первых лиц страны, и силовыми ведомствами. Несколько таких самолетов используются в качестве бизнес-джетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как льготный лизинг на покупку самолетов утвердили в России.