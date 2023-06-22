Вещий сон? К чему женщине снится беременность

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Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Увидеть во сне беременность означает приближение радостных событий

Вещий сон? К чему женщине снится беременность

Фото: www.globallookpress.com / Olga Semenova

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Толкования снов о беременности встречаются часто, но значительно отличаются в зависимости от деталей. Есть ли однозначный ответ?

Многие женщины видят во сне свою беременность, при этом не обязательно каждая из них мечтает о ребенке. Но вопросы к сновидению в любом случае появляются: ждать ли неожиданной новости в реальной жизни? Издание dni.ru публикует собственный сонник на основе уже существующих.

Сонник Миллера

Важно обращать внимание на детали. Если беременность снится девушке, которая не ожидает ребенка, ей может грозить серьезная ссора с любимым. Если беременность во сне приходит к девственнице, ей нужно побеспокоиться о своей репутации. Беременную женщину, увидевшую то же самое во сне, ожидают легкие роды.

Сонник Ванги

По мнению великой провидицы, беременность во сне — всегда хороший знак. Так, для замужней девушки такой сон означает приближение радостных событий. Если же во сне вы видите беременной не себя, удача все равно ждет именно вас.

Сонник Фрейда

Если женщина видит во сне свою беременность, значит наяву ее не удовлетворяют отношения с возлюбленным. Однако в будущем она обязательно встретит того самого.

Сонник Лоффа

Девушке, меняющей парней как перчатки, сон о беременности сулит проблемы с менструальным циклом. Бывает, что беременность снится мужчине. В таких случаях сновидение говорит о неуверенности в себе и переживаниях о будущей семье.

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