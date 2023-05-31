Плохой знак? К чему снится своя и чужая смерть

Стоит ли бояться мрачных сновидений?

Смерть во сне близкого человека не предвещает реального ухода из жизни — это своего рода иносказательное предупреждение о больших переменах. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала клинический психолог, таролог и эзотерик Марианна Абравитова. По словам эксперта, после такой ночи в компании нарисованного воображением покойника стоит ждать внезапных и впечатляющих приключений.

«Когда мы видим во сне, что кто-то умер из близких, из друзей, это говорит, что у человека в жизни будет резкий поворот событий. Да, действительно с ним что-то произойдет, и совершенно не факт, что произойдет что-то плохое. Потому что смерть — это разворот событий на 180 градусов… Смена неких жизненных пластов происходит», — говорит Абравитова.

Как отметила эксперт, сны очень часто визуализируют информацию о ближайших событиях. Так что не сомневайтесь, очень скоро вы увидите, что умерший в вашем сне человек начнет переживать метаморфозы. Личный сонник может сделать картину более понятной: эзотерики, например, имеют набор собственных меток, по которым расшифровывают сновидения. Этот персональный список составляется на основе наблюдений.

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Примечательно, что одни и те же метки для разных людей могут обладать разным смыслом. Например, кому-то деньги снятся к большим заработкам и выигрышу в лотерею, а других предупреждают о риске разорения. С уверенностью специалист может пообещать только перемены, но какие они будут — тайна.

«Если у вас нет четких своих меток по поводу смерти какого-то человека во сне, которого хорошо знаете, то трактовать ее нужно с точки зрения психоанализа и эзотерики именно как грядущие очень резкие события, но явно интересные, явно судьбоносные у этого человека», — подытожила Абравитова.

Увидеть себя мертвым во сне тоже не так страшно. Интерпретировать такие видения стоит в зависимости от своей подготовки. Если вы готовитесь к важному моменту, планируете нечто грандиозное — гибель во сне будет предупреждением. Вы почувствуете, стоит ли продолжать работу, опасна затея или нет, пора ли остановиться и отказаться от несбыточной мечты.

«Если ты ничего не планировал, это, конечно, предупреждение, что сейчас что-то может произойти очень резкое. Это развернет все твои сценарии. А если планировал, то ты будешь накладывать это на свой сценарий… Смерть во сне — не предвестник физической смерти», — уверена эксперт.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Марианна Абравитова рассуждала о силе слова и его влиянии на судьбу. Иногда плохое предчувствие может спасти от неприятностей, но порой именно интуиция играет с человеком в самую опасную игру.