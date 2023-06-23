5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неплохая вроде неделька нас с вами ожидает. По крайней мере форс-мажоров и неприятных новостей она принести не должна. Хотя полностью в этом быть уверенным нельзя. Нынешний месяц Лошади проявляет себя чересчур агрессивно — Огонь зажег все, до чего дотянулся.

Не стоит на будущей неделе активно ходить по врачам, а все остальные телодвижения весьма благоприятны, в том числе коммерческие сделки и покупки дорогостоящего имущества. Выходные лучше всего провести в блаженном недеянии — все равно энергии под конец недели изволят сменить милость на недовольство и могут устроить какую-нибудь бяку.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 26 июня. Инь Дерево на Кролик

5-tv.ru

В понедельник все будет складываться как нельзя лучше, за исключением визитов к докторам. К последним рекомендуемся сходить в какой-нибудь другой день. Не в этот понедельник. Понедельники вообще не сильно приспособлены для не самых приятных занятий.

Планируйте на начало недели получение плодов от своих трудов. Наконец-то должны прорасти семена, что вы так долго и упорно растили. Для кого-то это будут результаты кропотливой работы, для кого-то — усиленной учебы, а кто-то получит весточку о том, что влиятельная персона согласилась его поддержать.

Благоприятно в этот понедельник пописывать контракты, начинать новые проекты, играть свадьбы, начинать серьёзное обучение и даже играть свадьбу. Все, на чем вы будете концентрировать внимание в этот понедельник в будущем может вас сделать богаче и счастливее. Ловите момент и не тормозите.

Не стоит в этот день ходить по больницам, брать кредиты и подписываться на долгие и сложные обязательства. Перенесите эти дела на другой день. Люди с Петухом в карте в этот понедельник будут чувствовать себя не в своей тарелке.

Вторник, 27 июня. Ян Огонь на Драконе

5-tv.ru

Вторник принесет энергии прибыли. На это указывает сразу несколько энергетических сочетаний. День исключительно хорош для того, чтобы заключать торговые сделки, покупать и продавать дорогостоящее имущество.

Помимо большого и малого шопинга планируйте на вторник начало больших дел: ремонта, путешествия, открытия бизнеса. День благоприятен также для всего, что связано со сферой взаимоотношений. Можно знакомиться, свататься или наоборот рвать отношения, разводиться.

Неблагоприятных аспектов у энергий вторника почти нет — за исключением закладки фундамента. Китайцы вообще очень серьезно относились к любым земляным работам и выбирали даты для них особенно тщательно. Так что — советую прислушаться и ямы-канавы во вторник не копать.

Для людей с Собакой в карте энергии с одной стороны готовят повышенную прибыль, с другой — усиленное нервное напряжение. Придется с этим немного пожить.

Среда, 28 июня. Инь Огонь на Змее

5-tv.ru

Уф, после такого бешеного начала недели, среда — день затишья и релаксации. Энергии на минималках, хочется ничего не делать, зависать и болтаться и мечтать. Вот этими важными делами в среду и займитесь. Ни в коем случае не запрещайте себе лениться.

Не стоит на среду планировать важные дела, серьезные разговоры, тем более — выход на новую работу (или поиск оной), а также встречи-свидания и помолвки-разводы. День исключительно не предназначен для оперативного вмешательства в организм (кроме, разумеется, экстренных случаев). Стоячее болото энергий не помогает лекарям, а скорее мешает.

Наиболее подверженными негативному влиянию энергий среды будут люди со Свиньей в карте Бацзы. Вам точно стоит в этот максимально затаиться и не отсвечивать понапрасну.

Четверг, 29 июня. Ян Земля на Лошади

5-tv.ru

Четверг дублирует энергией дня энергию месяца. Две Лошади, две Янских Земли. С одной стороны день может быть супер удачным, с другой — пожароопасным в прямом и переносном смысле. Уж очень много активной энергии Огня скопилось в одном денечке.

Планируйте на четверг все, что поможет вам в будущем стать еще лучше, еще сильнее, еще успешнее. Просчет будущего, расклад разных вариантов развития событий, точечные и очень детальные мечтания — вот идеальные занятия этого четверга. Благоприятно, пишут древние китайцы, в такой день совершать помолвку, готовиться к свадьбе, организовывать переезд или большое путешествие.

Начало лечения тоже, пишут, благоприятно. Как и старт строительства, ремонта или новой работы. Так что с энтузиазмом отправляемся в больничку, на строительный рынок или к новому начальнику на рабочее свидание.

Неблагоприятно копаться в земле (снова). Людям с Крысой в карте стоит два раза подумать, прежде чем выходить в этот день из дома. Их будет сильно штормить.

Пятница, 30 июня. Инь Земля на Козе

5-tv.ru

Следующая за четвергом пятница предназначена для генеральной уборки. Как это и бывает после хорошей работы все углы окажутся завалены, в мыслях хаос и отупение. Пора заняться наведением чистоты. Энергии будут только в помощь.

Планируйте на пятницу земляные работы (наконец-то!), расхламление, ремонты всех видов, разводы. То есть генерально — избавление от всего ненужного и устаревшего. К таковому можно отнести также токсичные отношения, плохие воспоминания, всякие ненужные напластования целлюлита и морщин везде.

Итак, запомнили? Генеральная уборка, поход к диетологу, визит к психотерапевту или в ЗАГС за разводом — все это идеальные занятия для пятницы. Да, еще и от вредных привычек благоприятно будет избавляться. Вперед и не благодарите.

А вот людям с Козой в карте может даже и повезти — им в пятницу «грозит» столкновение, которое с другой стороны поможет получить прибыль. Так что грустить или радоваться по поводу этого дня решать самим Козам.

Суббота, 1 июля. Ян Металл на Обезьяне

5-tv.ru

Суббота, несмотря на свой выходной статус, окажется днем железного порядка. Энергии Ян Металла заполонят день и потребуют от нас ясности ума, внятности помыслов и структурированности поступков. Все что попадет в фокус вашего внимания в субботу будет многократно преумножено.

Планируйте на субботу дела, которые потенциально могут принести вам благосостояние. Хорошо устраивать новоселье, получать по заслугам (в хорошем смысле), собирать долги. Не стоит в субботу начинать путешествия, устраивать переезды, свадьбы и начинать ремонты. Возможны денежные потери.

Неблагоприятно брать кредиты и сложновыполнимые обязательства. Есть большая вероятность надолго погрязнуть в долгах и моральных обязательствах. Для людей с Тигром в карте день может показаться слишком уж нервным. В связи с этим Тиграм лучше минимизировать свои социальные контакты.

Воскресенье, 2 июля. Инь Металла на Петухе

5-tv.ru

Воскресенье предназначено для тотального отдыха. Пустая голова и никаких списков важных дел — таким должно быть это воскресенье. Причина — столкновение энергия дня и года. В этом году она проявляется довольно остро, так что лучше предупреждения не игнорировать.

Энергии воскресенья могут принести смятение, внезапные болезни, травмы, порезы, повышенную нервную возбудимость вплоть до панических атак. Если вы знаете за собой повышенную эмоциональную чувствительность заранее обезопасьте себя — не посещайте людных мест и будьте осторожны с колюще-режущими предметами.

Для людей с Кроликом и Петухом в карте все предупреждения стоит возвести в квадрат. Вам настоятельно не рекомендуется рисковать, заниматься экстремальными видами спорта и пренебрегать техникой безопасности чем бы вы не занимались.

Удачной нам всем недели!