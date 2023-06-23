На Камчатке началось извержение самого высокого в Евразии вулкана Ключевской

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30 0

Институт РАН: на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской сопки

На Камчатке началось извержение самого высокого в Евразии вулкана Ключевской

Фото: © РИА Новости / М. Певзнер

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Последнее вершинное извержение здесь происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021-го.

На вулкане Ключевской сопки началось извержение стромболианского типа. Этот вид извержения назван в честь вулкана Стромболи на Липарских островах в Средиземном море, для него характерны разные по силе взрывы из жерла, короткие и мощные потоки вязкой лавы, а также выбросы вулканических бомб — зрелище можно сравнить с фейерверком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главы Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольги Гириной.

«На вулкане Ключевской сегодня ночью началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксировано спазматическое дрожание. Выбросов пепла пока не наблюдается», — заявила эксперт.

Ночью в районе Ключевской сопки камеры наблюдения, установленные в обсерватории поселка Ключи, зафиксировали свечение — это лава показалась в верхней части кратера. Пока, как отметила Гирина, пепел не поднялся над вулканом, однако в районе уже сообщили о повышенном «желтом» коде опасности для самолетов. Если активность усилится, риски для авиации значительно возрастут.

Ключевская сопка, второе название вулкан Ключевской, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота составляет 4850 метров. Он имеет форму правильного конуса, кратер на вершине в диаметре — около 700 метров, вокруг него расположены примерно 80 взрывных и шлаковых кратеров.

Люди живут в 30 километрах от горы, в поселке Ключи Усть-Камчатского района. В последний раз вулкан Ключевской просыпался в 2020 году. Период извержения продлился с 30 сентября по 8 февраля 2021 года. В 2022-м внутри кратера произошло обрушение — лава раскалила и ослабила горную породу во время прохождения по каналу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученые из России и Китая спасают Камчатку от последствий извержения Шивелуча.

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