Ученые из России и Китая спасают Камчатку от последствий извержения Шивелуча

Как спасти Камчатку от последствий природных катаклизмов сейчас решают российские и китайские ученые. Они вместе отправились в экспедицию на крупнейшую реку полуострова, чтобы узнать, как повлияло на состав воды мощное взрывное извержение Шивелуча в апреле.

Густым пеплом тогда засыпало огромные территории, вулканические частицы попали и в воду. Может ли это обернуться экологическим бедствием, расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, который присоединился к научному походу.