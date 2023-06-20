Ученые из России и Китая спасают Камчатку от последствий извержения Шивелуча
Может ли это обернуться экологическим бедствием?
Фото, видео: 5-tv.ru
Как спасти Камчатку от последствий природных катаклизмов сейчас решают российские и китайские ученые. Они вместе отправились в экспедицию на крупнейшую реку полуострова, чтобы узнать, как повлияло на состав воды мощное взрывное извержение Шивелуча в апреле.
Густым пеплом тогда засыпало огромные территории, вулканические частицы попали и в воду. Может ли это обернуться экологическим бедствием, расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, который присоединился к научному походу.
Читайте также
+21° 760 мм рт. ст.
38%
38%
84.23
0.24 92.07
0.27
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?