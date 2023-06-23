УАЗ съехал с моста в реку в Бурятии, три человека погибли

Если бы не самоотверженные лесники, погибших было бы четверо.

Внедорожник марки УАЗ съехал с моста и рухнул в реку в Бурятии — в результате погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС по региону.

«Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. По уточненным данным, в автомобиле находилось четыре человека. В результате опрокидывания один человек травмирован, трое погибли», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ДТП произошло в Селенгинском районе республики вечером 22 июня. Первыми на месте происшествия оказались лесники. И если бы не они, погибших было бы четверо. Стражи леса вытащили из внедорожника одного человека. Оставшихся троих достать не смогли — кузов был слишком искорежен.

Сразу достать тела не сумели даже подоспевшие спасатели. Мешали три обстоятельства: ночное время суток, сильное течение и почти двухметровая глубина, на которой лежал внедорожник. В итоге решили поднять автомобиль с помощью крана уже утром.

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