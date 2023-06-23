Патрушев: США могут пытаться создать «расово-ориентированные вирусы»

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Игорь Рязов
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Курируемые Пентагоном биологические программы в Центральной Азии вызывают особое беспокойство Москвы, сообщил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев: США могут пытаться создать «расово-ориентированные вирусы»

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Биологические программы США могут иметь своей целью создание «расово-ориентированных вирусов». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с секретарями Совбезов стран Центральной Азии.

«Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории стран Центральной Азии. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных „расово-ориентированных“ штаммов вирусов», — сообщил Николай Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ призвал коллег усилить сотрудничество и координацию в сфере биологической безопасности. В частности, вместе строить биолаборатории и обмениваться данными о сотрудничестве с представителями третьих стран.

Минувшим днем президент РФ Владимир Путин заявил о важности сотрудничества в области противодействия угрозам биологического характера. По его словам, Россия хочет укреплять механизмы, препятствующие разработке и распространению такого рода оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ рассказали о попытках США вывести насекомых-переносчиков опасных вирусов.

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