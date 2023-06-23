«Не может быть и речи»: Шольц сделал отрезвляющее заявление по Украине
Шольц заявил об отсутствии краткосрочных перспектив по вступлению Украины в НАТО
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Ossenbrink; 5-tv.ru
О так называемых «гарантиях безопасности» Киеву тоже стоит забыть.
Шансы на вступление Украины в Североатлантический альянс в ближайшей перспективе отсутствуют. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он пояснил, что в настоящее время Запад имеет прочие приоритеты. Так, опустение арсеналов НАТО привело к тому, что поиск оружия и снарядов для ВСУ превратился в проблему.
«Нужно трезво оценивать ситуацию. Ведь украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока продолжается конфликт с Россией. Поэтому, на мой взгляд, в Вильнюсе нам предстоит обсуждать текущие приоритеты — укрепление боеспособности Украины», — отметил политик.
При этом альянс и ЕС пока не планируют предоставлять Украине «гарантии безопасности». На быстрое решение, уточнил Шольц, стране рассчитывать не стоит. Вместо этого Украине на саммите НАТО в Вильнюсе, как ожидается, предложат многолетнюю систему военных поставок.
Ранее 5-tv.ru писал, что США обвинили в нежелании видеть Украину в НАТО.
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