Крайне сухая реакция: США обвинили в нежелании видеть Украину в НАТО

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Economist: США не желают вступления Украины в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Джо Байден считает, что Киев должен соответствовать всем стандартам.

США больше всех остальных стран НАТО не хотят принимать Украину в блок. Такой вывод сделало издание The Economist, проанализировав недавние публичные заявления американских чиновников.

В это же время в Европе начали раздаваться призывы облегчить Киеву присоединение к альянсу. В частности, об этом заговорили в Британии и во Франции.

В Белом доме такие предложения комментируют крайне сухо. На днях Джо Байден высказался против уступок Украине на пути к вступлению в НАТО и заявил, что она для начала должна соответствовать всем стандартам.

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