Крайне сухая реакция: США обвинили в нежелании видеть Украину в НАТО

Джо Байден считает, что Киев должен соответствовать всем стандартам.

США больше всех остальных стран НАТО не хотят принимать Украину в блок. Такой вывод сделало издание The Economist, проанализировав недавние публичные заявления американских чиновников.

В это же время в Европе начали раздаваться призывы облегчить Киеву присоединение к альянсу. В частности, об этом заговорили в Британии и во Франции.

В Белом доме такие предложения комментируют крайне сухо. На днях Джо Байден высказался против уступок Украине на пути к вступлению в НАТО и заявил, что она для начала должна соответствовать всем стандартам.