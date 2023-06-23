VK проведет День молодежи вместе с пользователями

Поиск себя, любовь и юность: мини-сериал «В активном поиске» в VK Клипах расскажет о знакомых каждому молодому человеку проблемах в необычном вертикальном формате.

На протяжении 12 серий главный герой Валера (Тема Пименов, известный под псевдонимом Waterfork, — Прим. ред.) будет пробовать разные профессии и пытаться найти свой путь. Ему предстоит встреча с известными блогерами и знаменитостями в неожиданных амплуа: в актерском составе — IOWA, Станислав Ярушин, Ян Дилан, Наташа НГТВ, Настя Бэдбарби, Дмитрий Красилов, Ваша Маруся, Руслан Сабельгера и многие другие. Первая серия уже доступна к просмотру эксклюзивно в VK Клипах.

VK также выступит генеральным партнером фестиваля «День молодежи», который пройдет 24 июня в 15 регионах страны. Гости мероприятия смогут познакомиться с сервисами и проектами VK, поучаствовать в конкурсах и других активностях, а также услышать лекции от экспертов компании. Трансляция фестиваля будет доступна в сообществе мероприятия ВКонтакте.

В пяти городах фестиваля — Астрахани, Владивостоке, Иркутске, Москве и Нижнем Новгороде — будут организованы технологичные стенды VK Место встречи: там можно будет пройти викторины от VK Музыки и игровой площадки VK Play, снять вертикальные ролики в зоне VK Клипов, найти пару с помощью сервиса VK Знакомства.

Кроме того, на мероприятиях с лекциями и мастер-классами выступят эксперты VK: они расскажут о проектах VK Education, о том, как начать карьеру в компании, как реализовать свои таланты с помощью соцсетей и других сервисов и о многом другом.

На центральной площадке фестиваля в Нижнем Новгороде состоится косплей-шоу c участием персонажей культовых игр. Посетители фестиваля встретят персонажей Dota 2, LOST ARK, Street fighter, Mortal Kombat, League of Legends и Genshin Impact.