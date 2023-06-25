Лекарство от облысения: как остановить выпадение волос

Ученые выяснили, что для роскошной шевелюры нужно увеличить выработку РНК, снижающей жесткость клеток. Но зачем?

Ученые открыли новый метод стимулирования роста волос. Известно, что с возрастом у людей волосяные фолликулы затвердевают и это приводит к тому, что волосы перестают расти. Это можно предотвратить, если смягчить волосяные фолликулы. Об этом порталу МедикФорум рассказал врач-трихолог Олег Спиридонов.

«Это можно сделать, увеличив выработку РНК miR-205 — частицы, которая, как известно, снижает жесткость клеток», — сообщил он.

Проводя на мышцах эксперимент, ученые генетически манипулировали стволовыми клетками, чтобы увеличить выработку miR-205, который способствует росту волос как у молодых, так и у пожилых людей. Так, волосы начали расти через десять дней.

«Это не новые стволовые клетки. Мы стимулируем существующие стволовые клетки. Клетки для роста волос», — отметил врач.

При проведении исследования использовались высокотехнологичные инструменты микроскопии. Например, атомная сила для измерения жесткости клеток и двухфотонная микроскопия для наблюдения за поведением клеток у мышей. Специалисты надеются, что результаты в скором времени можно будет воспроизвести на людях, но пока стоит быть осторожными в проведении параллелей.

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