МИД: Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ

В МИД РФ заявили, что украинская сторона планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС. Сообщение об этом появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что киевский режим начал обвинять Россию в якобы создании угроз для объекта. Москва рассматривает заявления Киева как «гнусную провокацию», которая организована с целью обвинить российскую строну в последствиях.

«Налицо очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения», — приводит сайт слава официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

По ее мнению, Киев совместно с западными «кураторами» сегодня пытается переложить ответственность за планируемые преступления на Россию, «прикрывает» свои террористические действия. Дипломат призвала инициаторов провокации одуматься.

В заключение Захарова предупредила о тяжелых последствиях потенциального нарушения работы атомной электростанции. По ее словам, необходимо привлечь внимание Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его руководства к данной проблеме, ведь угрозы Запорожской АЭС сегодня создают на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США.