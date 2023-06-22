Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США

В МИД РФ призвали США отказаться от опасной затеи — решения ввести войска НАТО на Украину. Заместитель главы министерства Сергей Рябков предупредил, что это повлечет последствия.

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой. <…> Никаких войск НАТО на Украине», — прокомментировал он эфире федерального телеканала.

Рябков подчеркнул, что его предупреждения носят настоятельный характер. По его словам, США контролируют НАТО, а центр принятия решений Альянса находится, как ни крути, в Вашингтоне.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что США следовало бы прислушаться к российской стороне во избежание «опасных последствий». Россия сегодня пытается уберечь Вашингтон от ошибки и дальнейших неудач, заключил он.

Накануне экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть направить вооруженные силы блока в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова Путина о полном контроле за ситуацией в зоне СВО вызвали панику у Байдена.