Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 125 0

Москва предупредила Запад о последствиях и призвала здраво оценивать ситуацию.

Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В МИД РФ призвали США отказаться от опасной затеи — решения ввести войска НАТО на Украину. Заместитель главы министерства Сергей Рябков предупредил, что это повлечет последствия.

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой. <…> Никаких войск НАТО на Украине», — прокомментировал он эфире федерального телеканала.

Рябков подчеркнул, что его предупреждения носят настоятельный характер. По его словам, США контролируют НАТО, а центр принятия решений Альянса находится, как ни крути, в Вашингтоне.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что США следовало бы прислушаться к российской стороне во избежание «опасных последствий». Россия сегодня пытается уберечь Вашингтон от ошибки и дальнейших неудач, заключил он.

Накануне экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть направить вооруженные силы блока в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова Путина о полном контроле за ситуацией в зоне СВО вызвали панику у Байдена.

Тема:
Спецоперация
22 июн
«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
22 июн
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
22 июн
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
22 июн
«Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина
22 июн
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ
22 июн
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ
22 июн
На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
22 июн
Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
22 июн
Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области
22 июн
«Решили до последнего»: Путин оценил мобилизационный резерв Украины
+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

17:59
Молния повредила в Армении памятник культуры XIII века
17:48
«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
17:45
Атмосферный фронт все ближе: когда москвичам открывать зонты
17:39
Будет круто! Рассекречено имя еще одного звездного гостя «Алых парусов»
17:30
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
17:29
Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео