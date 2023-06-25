Нежеланные гости: как предотвратить появление тараканов в квартире

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Квартиру следует содержать в чистоте, чтобы не появились тараканы

Нежеланные гости: как предотвратить появление тараканов в квартире

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Усатых насекомых привлекает несколько факторов. Например, влажность в помещении и еда.

Тараканы хоть и нежеланные, но нередкие гости в жилых многоэтажных домах. Они могут перебираться из квартиры в квартиру. Как сделать так, чтобы эти насекомые не перебрались в ваш дом, рассказало издание advice.news.

Тараканы хорошо чувствуют себя во влажных помещениях

Если в вашей ванной комнате протекает раковина или унитаз, то срочно вызывайте мастера. Иначе не исключено, что тараканы к вам вскоре наведаются.

Тараканы любят полакомиться оставленной едой

Не оставляйте продукты питания на столе и закрывайте мусорный бак. Также следите за чистотой в доме. Крошки еды тоже манят усатых насекомых.

Тараканы пробираются через трещины и щели

Осмотрите квартиру и исправьте все недочеты — замажьте все уязвимые места. А вопрос с окнами и вентиляцией можно решить с помощью москитной сетки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли избавиться от тараканов навсегда.

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