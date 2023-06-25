Нежеланные гости: как предотвратить появление тараканов в квартире

Квартиру следует содержать в чистоте, чтобы не появились тараканы
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Усатых насекомых привлекает несколько факторов. Например, влажность в помещении и еда.
Тараканы хоть и нежеланные, но нередкие гости в жилых многоэтажных домах. Они могут перебираться из квартиры в квартиру. Как сделать так, чтобы эти насекомые не перебрались в ваш дом, рассказало издание advice.news.
Тараканы хорошо чувствуют себя во влажных помещениях
Если в вашей ванной комнате протекает раковина или унитаз, то срочно вызывайте мастера. Иначе не исключено, что тараканы к вам вскоре наведаются.
Тараканы любят полакомиться оставленной едой
Не оставляйте продукты питания на столе и закрывайте мусорный бак. Также следите за чистотой в доме. Крошки еды тоже манят усатых насекомых.
Тараканы пробираются через трещины и щели
Осмотрите квартиру и исправьте все недочеты — замажьте все уязвимые места. А вопрос с окнами и вентиляцией можно решить с помощью москитной сетки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли избавиться от тараканов навсегда.
88%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?