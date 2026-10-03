Медведи выходят к людям: в Госдуме предложили меры для туристических стоянок

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Василиса Власова
Василиса Власова 23 0

Особое внимание обратили на отходы на туристических маршрутах и стоянках.

Как Госдума борется с частыми выходами медведей к людям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Госдуме призвали системно решать проблему выхода медведей к людям

Контейнеры с крышками и запирающимися механизмами предложили сделать обязательными на туристических стоянках и в местах массового отдыха в районах обитания медведей. Об этом 3 октября в беседе с РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тимур Каноков.

По его словам, такую возможность необходимо обсудить с регионами и Росприроднадзором. Участившиеся выходы хищников к населенным пунктам требуют системного подхода, отметил депутат.

Еще одна инициатива касается единых федеральных рекомендаций для путешественников, посещающих места обитания медведей. Каноков считает, что к обеспечению безопасности нужно подключить представителей туристической отрасли.

«Туристическая отрасль должна быть включена в эту работу: туроператоры и гиды обязаны немедленно сообщать о встречах с хищником в соответствующие службы и приостанавливать движение по маршруту до устранения угрозы», — сказал Каноков.

Депутат также выступил за ужесточение порядка вывоза отходов с маршрутов и стоянок. Особое внимание, по его мнению, следует уделить вечерним часам, когда активность медведей возрастает.

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