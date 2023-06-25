«Соединить две реальности»: как помочь себe вернуться к работе после отдыха

По словам психолога, хороший метод — это запланировать новый отпуск.

Дни или недели отдыха, новая еда, впечатления и свободное время, предоставленное себе, заставляют нас желать, чтобы отпуск никогда не заканчивался. Наши рабочие дела могут быть вполне позитивными, но в них, вероятней всего, намного меньше свободы и новизны.

5-tv.ru спросил у клинического психолога и семейного психотерапевта Аниты Дмитриевой о том, как помочь себе вернуться к привычным будням.

«Не корите себя за то, что вам немного грустно возвращаться на работу», — утешает эксперт.

Есть несколько стратегий, которые помогут плавно перейти к рабочему настрою. Во-первых, возвращение неизбежно, поэтому лучше всего подготовиться к нему еще до поездки.

«Наведите порядок дома, заранее подумайте над заданиями, чтобы не пропустить сроки. Найдите того, кто сможет помочь, пока вас нет», — советует психолог.

Идея состоит в том, чтобы на отдыхе не беспокоиться о доме или работе.

«Вы не одиноки, если когда-нибудь чувствовали, что вам нужен отпуск после отпуска, поэтому не приступайте к работе сразу после возвращения», — говорит Дмитриева.

По возможности, лучше оставить день или два, чтобы спокойно распаковать вещи, поразмышлять о своих впечатлениях. Ведь некоторые поездки меняют нас, поэтому мы по-другому начинаем видеть приоритеты. У нас могут возобновиться или появиться новые интересы.

«Но, по большей части, к какой бы рутине мы не возвращались, она не изменилась. Дайте себе время соединить эти две реальности. С уверенностью приступайте к работе и спланируйте список дел, расставьте приоритеты», — говорит семейный психотерапевт.

Также не стоит забывать и о старых задачах, которые были не закончены до отпуска. Это даст ощущение включенности.

«Сосредоточьтесь на том, что умеете делать и, что займет меньшее количество времени. Начиная с небольших задач и справляясь с ними, вы повысите свою уверенность», — рекомендует эксперт.

Полезным методом будет — запланировать свой следующий отдых. Когда человек думает о том, что его в будущем ждет свобода и веселье, это становится ресурсом и появляется мотивация на интенсивную, продуктивную работу.

«Возьмите с собой на работу кусочек отпуска. Сувениры — это отличный способ напомнить себе о том, что делать перерыв и наслаждаться жизнью — это нормально», — отмечает специалист.

Воспоминания о свободном времени, помогают избавиться от усталости.

«Делайте перерывы в течение рабочего дня. Не позволяйте чувству вины заставить вас поверить в то, что вы должны работать без передышки, потому что до этого отдыхали. Это путь к выгоранию. Будьте добры к себе. И, как минимум, каждые два часа делайте десятиминутный перерыв, чтобы переключиться и отдохнуть. И, наконец, отпуск часто помогает взвесить свои потребности», — ведет к заключению психолог.

Есть вероятность, что работник осознает, что ему необходимо больше спать или нужно больше времени для активностей. Делайте то, что поможет контактировать с миром более продуктивно.

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