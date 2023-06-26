Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 87 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с 29 марта 2022 года превысил 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом стоимость европейской валюты превысила отметку в 95 рублей. Юань впервые с 7 апреля 2023 года торговался дороже 12 рублей. По состоянию на 07:04 по московскому времени доллар стоил 87,23 рубля, евро — 95,28 рубля, а юань — 12,05 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли китайский юань стать альтернативой доллару и евро. Ситуация на международной арене продолжает оставаться тяжелой и непрогнозируемой. Из-за кризиса, безусловно, страдает экономика. Одним из главных для обывателей был и остается вопрос вкладов: стоит ли ориентироваться на доллар и евро как прежде? А может, пора обратить внимание на другие валюты?