Близки к катастрофе: глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе

Сийярто: Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
В Будапеште больше не питают иллюзий на позитивные изменения.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о «ментальных проблемах» Европы. По его словам, в союзе прогрессирует настоящий военный психоз. Своими опасениям на фоне эмоционального состояния в ЕС он поделился на страничке в личном блоге.
Венгерский министр иностранных дел отметил, что европейские страны приближаются к катастрофе «во всех смыслах». Однако, считает он, еще возможно предотвратить ее, можно уберечь большое число невинных жизней.
«Для этого нужно прекратить военный психоз», — написал он в социальной сети.
Сийярто в заключение добавил, что у него не осталось надежд на позитивные изменения в настроениях руководства ЕС. В частности, он не возлагает больших надежд на запланированный совет глав европейских министерств иностранных дел.
Плановая встреча глав МИД стран Евросоюза стоится сегодня, 26 июня.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об усталости европейцев от финансирования Украины.
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