Близки к катастрофе: глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Сийярто: Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза

Близки к катастрофе: глава МИД Венгрии заявил о «военном психозе» в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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В Будапеште больше не питают иллюзий на позитивные изменения.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о «ментальных проблемах» Европы. По его словам, в союзе прогрессирует настоящий военный психоз. Своими опасениям на фоне эмоционального состояния в ЕС он поделился на страничке в личном блоге.

Венгерский министр иностранных дел отметил, что европейские страны приближаются к катастрофе «во всех смыслах». Однако, считает он, еще возможно предотвратить ее, можно уберечь большое число невинных жизней.

«Для этого нужно прекратить военный психоз», — написал он в социальной сети.

Сийярто в заключение добавил, что у него не осталось надежд на позитивные изменения в настроениях руководства ЕС. В частности, он не возлагает больших надежд на запланированный совет глав европейских министерств иностранных дел.

Плановая встреча глав МИД стран Евросоюза стоится сегодня, 26 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно об усталости европейцев от финансирования Украины.

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