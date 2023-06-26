Стало известно об усталости европейцев от финансирования Украины

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

The American Conservative: европейцы устали финансировать Украину и не станут сражаться за нее при необходимости

Стало известно об усталости европейцев от финансирования Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO_Madis Veltman

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидеры стран Евросоюза при этом не меняют свою политику — продолжают поставлять Киеву вооружение и выделять огромные средства.

Жители Европы устали от финансирования Украины в виде постоянных поставок военной техники и оружия, и в случае чего не пойдут сражаться на стороне киевского режима. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу.

Такой вывод журналист сделал после общения с европейцами в преддверии саммита Североатлантического альянса в США. Те хоть и поддержали вступление Украины в НАТО, но всем своим видом показали, что не хотят вступать в прямой конфликт с Россией.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», — отметил Бэндоу.

Из всех стран военного блока только США готовы к противостоянию, но вместе с тем там понимают — прямой конфликт может закончиться ядерной войной.

Тем временем Евросоюз намерен выделить Украине новый пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых дружелюбных по отношению к России странах Европы.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

7:21
Сотни погорельцев в Курганской области борются за компенсации
7:07
Стало известно об усталости европейцев от финансирования Украины
6:53
Можно отравиться: как устроен рынок БАДов в России
6:38
Сын Меньшовой вместе с женой наслаждаются медовым месяцем: «С моим пирожочком»
6:23
Российские летчики-штурмовики установили рекорд по вылетам в зоне СВО
6:10
«Замечательный вечер»: иностранцы восхитились организацией «Алых парусов»

Сейчас читают

«Сердце разрывается»: блогер Шальнова сообщила о гибели двухлетней дочери
«Нас оглушило»: очевидцы рассказали о взрыве машины во дворе жилого дома в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео