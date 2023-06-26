Лидеры стран Евросоюза при этом не меняют свою политику — продолжают поставлять Киеву вооружение и выделять огромные средства.

Жители Европы устали от финансирования Украины в виде постоянных поставок военной техники и оружия, и в случае чего не пойдут сражаться на стороне киевского режима. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу.

Такой вывод журналист сделал после общения с европейцами в преддверии саммита Североатлантического альянса в США. Те хоть и поддержали вступление Украины в НАТО, но всем своим видом показали, что не хотят вступать в прямой конфликт с Россией.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», — отметил Бэндоу.

Из всех стран военного блока только США готовы к противостоянию, но вместе с тем там понимают — прямой конфликт может закончиться ядерной войной.

Тем временем Евросоюз намерен выделить Украине новый пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов.

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