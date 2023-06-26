Вячеслав Макаров рассказал о необычном случае на выступлении: «И попели, и поели»
Звезда КВН Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его икрой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Комичная ситуация произошла с телеведущим еще во времена выступлений в команде КВН.
Телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его черной икрой. Необычный случай произошел с ним еще во времена участия в команде КВН «Сборная Камызякского края».
На шоу одного из федеральных каналов Макаров в деталях описал комичную ситуацию: выступление проходило в Казахстане, и одна из зрительниц буквально восприняла песню про мэра, которую исполняли участники команды на сцене.
«Там есть куплет, где мы поем, что мэр достает черную икру и при всех ест, наслаждается. Женщина восприняла это буквально и во время выступления начала нас кормить с ложки черной икрой», — со смехом рассказал Макаров.
Он признался, что, несмотря на удивление, он вместе с остальными участниками все-таки «по ложечке взяли».
«И попели, и икры поели», — сказал телеведущий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Макаров рассекретил свой способ восстановления сил.
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