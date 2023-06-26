Вячеслав Макаров рассказал о необычном случае на выступлении: «И попели, и поели»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Звезда КВН Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его икрой

Вячеслав Макаров рассказал о необычном случае на выступлении: «И попели, и поели»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Комичная ситуация произошла с телеведущим еще во времена выступлений в команде КВН.

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его черной икрой. Необычный случай произошел с ним еще во времена участия в команде КВН «Сборная Камызякского края».

На шоу одного из федеральных каналов Макаров в деталях описал комичную ситуацию: выступление проходило в Казахстане, и одна из зрительниц буквально восприняла песню про мэра, которую исполняли участники команды на сцене.

«Там есть куплет, где мы поем, что мэр достает черную икру и при всех ест, наслаждается. Женщина восприняла это буквально и во время выступления начала нас кормить с ложки черной икрой», — со смехом рассказал Макаров.

Он признался, что, несмотря на удивление, он вместе с остальными участниками все-таки «по ложечке взяли».

«И попели, и икры поели», — сказал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Макаров рассекретил свой способ восстановления сил.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.66
0.58 92.30
0.81
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

22:45
Путин: организаторы вооруженного мятежа утратили адекватность
22:39
Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в мирное разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
22:33
«Выбор воинов»: Путин пообещал сдержать обещание, данное ЧВК «Вагнер»
22:30
Нарколог рассказал, как избавиться от похмельного синдрома
22:28
Ситуация с ЧВК «Вагнер» с самого начала находилась под пристальным вниманием Путина
22:24
Путин: враги России хотели, что страна захлебнулась в кровавой междоусобице

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Таиланд, Бали, Мальдивы: какое направления для летнего отдыха выбрать
«Станет хуже»: поможет ли Юрию Антонову китайский целитель
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео