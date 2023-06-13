Вячеслав Макаров рассекретил свой способ восстановления сил: «Как новый лист»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 133 0

Телеведущий Вячеслав Макаров восстанавливает силы после работы сном, прогулками и баней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Самым простым и действенным методом восполнить энергию он назвал сон. Но певец прибегает и к другим средствам.

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал, как отдыхает и набирается сил после трудовых дней. Как он рассказал корреспонденту 5-tv.ru, лучшим способом восстановить энергию является сон. Но у знаменитости есть и другие способы.

«Когда есть время, я обязательно позволяю себе отдых, потому что человеку нужно восстанавливаться после тяжелых трудовых будней. Это либо сон, прогулки по парку, массаж, баня. Чтобы все негативное, плохое из тебя выходило, и ты был чист, как новый лист. Поверьте мне, самый лучший отдых это хороший здоровый сон. Просыпаться в одно время, ложиться в одной время. И тогда дикой усталости не будет», — сказал Макаров на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ», который проходил на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо».

Он отметил, что, как и у любого медийного человека, выходные дни у него получаются по-разному. В какие-то периоды выпадает и целая неделя отдыха, а когда-то приходится работать и весь месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, был ли у Вячеслава Макарова с юмористом Азаматом Мусагалиевым на самом деле конфликт.

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