Мишустин: Россия ведет борьбу за право выбирать собственный путь развития

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 40 0

Он также призвал к консолидации общества.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Россия ведет борьбу за право выбирать собственный путь развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин за заседании с членами кабмина.

Между тем он призвал к консолидации общества, поскольку сегодня важно обеспечить суверенитет и независимость России, а также безопасность и благополучие граждан.

«Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлены, как отметил президент, практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов, на благо своего народа», — сказал Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее.

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