Путин: Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее

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Игорь Рязов
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Глава государства сказал в обращении к нации, что сейчас решается судьба российского народа и призвал к единству.

Путин: Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее

Фото: 5-tv.ru

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Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что в этой битве решается судьба российского народа и призвал граждан к единству.

Обращение президента связано с тем, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по своим тыловым подразделениям. В российском оборонном ведомстве назвали слова Пригожина ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Позже в Минобороны призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже и начать сотрудничать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по предполагаемому адресу проживания Евгения Пригожина и у офиса ЧВК «Вагнер» заметили силовиков.

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