Бразильский певец Пауло Дебетио скончался после автопрогулки в Рио-де-Жанейро

Бразильский музыкант Пауло Дебетио скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Observatorio dos Famosos.

Смерть настигла певца во время автопрогулки в Рио-де-Жанейро. По имеющейся информации, Дебетио ехал на машине по району Копакабана, когда у него начались проблемы с дыханием. Музыканта срочно доставили в больницу.

В госпитале у него случилась внезапная остановка дыхания и сердцебиения. Врачам не удалось его реанимировать. Известно, что артист хотел, чтобы его тело кремировали — так написано в его завещании.

Пауло Дебетио начал свою музыкальную карьеру в составе группы Santos & Debétio и впервые выступил на карнавальном фестивале. Позже он стал продюсером лейбла PolyGram и продюсировал многих известных певцов и групп Бразилии.

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