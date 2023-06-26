Михаил Шуфутинский впервые заговорил о пенсии в 75 лет: «Я живой»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 11 0

Михаил Шуфутинский признался, что не уходит на пенсию из-за любви к искусству

Михаил Шуфутинский впервые заговорил о пенсии в 75 лет: «Я живой»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно певец пережил травму спины, после которой не может бегать и танцевать как раньше.

Звезда русского шансона Михаил Шуфутинский объяснил, почему не уходит на пенсию, несмотря на свой возраст и небольшие проблемы со здоровьем. В эфире одного из федеральных каналов певец признался в любви своей работе и заявил, что больше ему заняться нечем.

«Я работаю, потому что иначе мне нечем заняться. Пока я делаю это, я живой. Пока я нужен людям, я живой вдвойне», — сказал шансонье.

Он отметил, что не хочет и даже боится потерять популярность, если оставит сцену и уйдет на заслуженный отдых. К тому же, певец искренне счастлив, когда может радовать людей своими песнями.

В начале весны Михаил Шуфутинский получил серьезную травму спины. Артист упал на льду и разбил копчик, потянул мышцу на ноге. Травма ненадолго посадила Шуфутинского в кресло, которое помогало ему передвигаться в период восстановления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известный шансонье объяснил свои тяжелые травмы, которых за всю жизнь накопилось очень много. Шуфутинский рассказал, почему постоянно попадает в неприятные ситуации.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

15:01
«Я люблю своих хейтеров!» — Птаха назвал своих недоброжелателей дебилами
15:01
ВС РФ нанесли групповой удар по складам боеприпасов ВСУ
14:59
Михаил Шуфутинский впервые заговорил о пенсии в 75 лет: «Я живой»
14:47
Романа Костомарова не планируют отпускать из больницы: причина
14:45
Посол Молдавии раскрыл причину вызова в МИД РФ
14:31
В ЮНЕСКО прокомментировали информацию о вывозе икон и мощей из Киево-Печерской лавры

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
«Состояние улучшается»: новые подробности по делу дочери Пореченкова в ДТП
Главное — сильное желание: как запрограммировать себя на счастье
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео