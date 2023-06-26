«Желательно успеть до сорока»: Топурия готова стать мамой в третий раз

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 77 0

Кети Топурия готова стать мамой в третий раз

«Желательно успеть до сорока»: Топурия готова стать мамой в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда планирует беременность в ближайшее время.

Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала 5-tv.ru о том, что не боится рожать после 36-ти лет, поэтому планирует третьего наследника.

«Я хочу стать мамой еще раз. Дай Бог получится родить третьего малыша. Врачи говорят, что желательно успеть до сорока лет. Хотя я знаю людей, которые рожали и в пятьдесят», — поделилась сокровенным 36-летняя знаменитость.

По словам артистки, она не переживает о том, что родила первенца в 29 лет. По словам солистки, этот возраст стал идеальным для появления дочери Оливии, так как она уже была готова к материнству. Через шесть лет, уже во втором браке, у нее появился сын Адам. 

Топурия считает, что появление наследников поменяло ее, так как она стала больше времени уделять семье, а не светским мероприятиям.

«Я стала более домашним человеком. Балую детей, покупаю им вкусняшки, подарки, а потом сама же страдаю от этого. Но потихонечку пытаюсь бороться с этим качеством», — призналась исполнительница.

Первый брак звезды был оформлен с бизнесменом Львом Гейхманом в 2013 году. До фактического бракосочетания они встречались на протяжении четырех лет. В 2015 году появилась дочь Оливия, но в 2017 пара рассталась. Также Топурия встречалась с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов — Прим. ред.), отношения разрушились после измены музыканта.

В 2020 году солистка «А’Студио» вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, а 21 января 2021 года у пары родился сын Адам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия приобрела апартаменты в Дубае стоимостью 300 миллионов рублей.

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