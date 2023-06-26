«Долго относились сдержанно» — как в России совершили прорыв в оперировании раковых опухолей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 74 0

Директор МКНЦ Хатьков: лапароскопия доказала свою эффективность при оперировании онкологических заболеваний

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sand; 5-tv.ru

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Директор клинического центра имени Логинова и его коллеги долгие годы работали над развитием малоинвазивного способа лечения онкозаболеваний.

К применению лапароскопии или малоинвазивной хирургии в сфере онкологии специалисты долгое время относились с сомнением. Однако хирургу, академику РАН Игорю Хатькову и его коллегам удалось доказать эффективность лапароскопического метода именно в оперировании онкологических заболеваний, за что они удостоились Государственной премии в области науки и технологий.

«Онкология была разделом, где к применению малоинвазивных технологий относились очень сдержанно. В онкологии стоит задача не просто сделать операцию, а сделать правильно, обеспечив хорошие отдаленные результаты. И долгое время были сомнения в том, что такой новый метод оперирования (лапароскопия — Прим. ред.), который в мире начал распространяться с начала 90-х годов, может позволить хирургу выполнить операцию правильно. И мы рады, что нам удалось доказать это (эффективность лапароскопии — Прим. ред.) при различных заболеваниях», — отметил Хатьков в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной.

Ранее сообщалось, что хирург-онколог, академик РАН и директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков и его коллеги — академики Дмитрий Пушкарь и Алексей Шабунин — удостоились Госпремии за внедрение малоинвазивного способа лечения онкозаболеваний.

По словам Хатькова, он и его коллеги в течение многих лет проводили исследование, посвященное максимально возможному применению малоинвазивных методов хирургического лечения онкозаболеваний. Работа проводилась в различных клиниках большими коллективами.

«Нам удалось в наших коллективах выполнять малоинвазивным доступом по отдельным направлениям до 95-99%, а в среднем до 70% операций в онкологии», — подчеркнул ученый.

Игорь Хатьков известен как один из родоначальников лапароскопической хирургии в онкологии. Он первый в России выполнил данным методом уникальную операцию при раке поджелудочной железы и разработал решения для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями брюшной полости.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем уникален новый корпус Московского клинического научного центра имени Логинова.

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